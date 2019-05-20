اليماني يلتقي بسفير بريطانيا ويؤكد له بتلاعب الحوثيين باتفاق ستوكهولم

جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن والتطورات المتصلة بتنفيذ اتفاق الحديدة.
وقال وزير الخارجية ان نجاح اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة يرتبط بتفعيل آلية الرقابة الثلاثية للتحقق من التنفيذ وفقاً لاتفاق استكهولم و قرارات مجلس الأمن ٢٢١٦، ٢٤٥١ ، ٢٤٥٢.
وذكر اليماني الى تلاعب الطرف الانقلابي والتفافه على ما تم الاتفاق عليه وتسليم الموانئ لاتباعه والاعلان عن انسحابه منها الامر الذي لا يمكن القبول به..مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية بالتأسيس لسلام حقيقي مستدام يتوافق مع المرجعيات الاساسية ولا ينتقص من حقوق الشعب اليمني وسيادته على أرضه ومؤسساته.
من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة الشرعية وتفهمه لموقفها..مشيرا الى استمرار بلاده في بذل الجهود بالشراكة مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لانجاح اتفاق ستوكهولم وإحلال السلام في اليمن.
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