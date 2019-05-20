رئيس البرلمان يلتقي بأمين عام البرلمان الدولي في جنيف

التقى رئيس البرلمان سلطان البركاني اليوم الاثنين بأمين عام البرلمان الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف. وكان مع البركان فريق من هيئة الرئاسة وأعضاء من المرافقين. وتأتي هذه الانشطة من اللقاءات التي يقودها البرلمان اليمني ضمن الاعمال التي يقوم بها في لقاءات مع جهات دولية واقليمية بعد أن تمكن المجلس من انعقاده لأول مره منذ اندلاع الحرب في اليمن.

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