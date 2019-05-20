شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالصور ...بعد ساعات من انتشار القوات الأمريكية ...القصيم تتعرض لهجوم عنيف وتوقعات بوصولة للرياض ..وهذا مايحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربت عاصفة ترابية عصر اليوم السبت منطقة القصيم، متجهة ببطء لمحافظات شمال الرياض.

وتسببت العاصفة المصحوبة بالأمطار في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.

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وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.