شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. انشقاق وزير دولة وإعلان انضمامه للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول إعلاميين وناشطين على منصات التواصل الإجتماعي، فيديو لأحد الأعضاء في حكومة الشباب المحسوبة على الحكومة الشرعية. وفي الفيديو قال شهاب الدين أحمد المكش، وزير الدولة في حكومة شباب وأطفال اليمن: أحدثكم من صنعاء، عدت لليمن برعاية "الحوثيين"، وأعلن انضماما.

وأضاف المكش، بأن عمره 14 عاماً، وأنه بعد العيد سوف يتوجه للجبهات للقتال، أسوة ببقية الأطفال لاذي يسوقهم الحوثي يومياً لجبهات الموت.

وعلق الإعلامي عادل اليافعي على الفيديو ساخراً عبر حسابه في تويتر: إنشقاق وزير في حكومة هادي وانضمامه إلى الحوثة في صنعاء هههههههههه هذا كان مع حكومة الاطفال تبع الشرعية وبعدين تحول زي الكبار ذي تحولوا بعد انقطاع الفلوس ، كلهم نفس الجينات ههههههههه