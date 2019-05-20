شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يجمع رجل بامرأة يثير ضجة في السعودية... وأمير مكة يتحرك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو انتشر مؤخرا، ويجمع رجل بامرأة في مكة، ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية.
ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها، ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما هي تبكي وتصرخ.
ودشن الغاضبون من الفيديو، هاشتاغ بعنوان "#رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة"، والذي طالبوا من خلاله بملاحقة المعتدي.
وفور رواج الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت إمارة منطقة مكة في السعودية فورا، وأعلنت عن إلقائها القبض على الرجل المتحرش بالمرأة عند مدخل منزل.
وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أول أمس الخميس، أن الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل، وأحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
أمير مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان يوجه
بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة
في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه pic.twitter.com/d9hQOn5Srr— إمارة منطقة مكة (@makkahregion)
أمير مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان يوجه— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 7, 2019
بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة
في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه pic.twitter.com/d9hQOn5Srr
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يجمع رجل بامرأة يثير ضجة في السعودية... وأمير مكة يتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.