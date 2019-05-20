شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل واشنطن تعلن عن عملية عسكرية بحرية كبرى .. وفرقاطات إيرانية ضخمة تغادر الموانئ الايرانية. ماذا يحدث الآن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت البحرية الأمريكية، الأحد، إجراء مناورات بحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخرًا إلى منطقة الخليج؛ لمواجهة “تهديدات” محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة، يومي الجمعة والسبت.

وأوضح في بيان نشره على حسابه في موقع “فيسبوك” إن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المصدر نفسه، في بيان، أن الدول الخليجية بدأت تسيير “دوريات أمنية مكثفة” في المياه الدولية بمنطقة الخليج، بدءًا من السبت.

إلى ذلك، كشف مسؤول أمريكي، الجمعة، أن بلاده تملك عددا من الصور لسفن تجارية إيرانية تبحر في الخليج، وذلك بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وذكرت الشبكة الأمريكية أن المسؤول الأمريكي، الذي وصفته بأنه مطلع على الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، أوضح أن الصور التي تمتلكها بلاده تكشف ما يعتقد أنه صواريخ وكميات من الذخيرة.

وتابع المسؤول أن فرقاطات إيرانية تم تعديلها وأخليت مساحات فيها، وأنه رصدت تحركات عدد من هذه الفرقاطات تدخل وتغادر الموانئ الإيرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، دون توضيح سبب إخلاء المساحات على هذه القطع البحرية.



​كما أوضح المسؤول أنه لا يوجد دليل على أن تحركات القطع البحرية الإيرانية هذه روتينية في المنطقة، وأنها لا تعكس نمطا معروفا لإيصال صواريخ إلى الجماعات التي تدعمها في اليمن خارج الخليج.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدرين القول إن هناك مخاوف متزايدة من تطوير إيران لقدراتها في مجال طائرات الاستطلاع بدون طيار والتي قد تكشف مواقع القوات الأمريكية وتعزز معلوماتهم الاستخباراتية.