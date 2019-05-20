وزارة الدفاع تصدم" عبدالملك الحوثي " قبل قليل بهذا الإعلان العاجل "صيد أجنبي من العيار الثقيل"..

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عدن - ياسمين التهامي - مكنت قوات الامن الخاصة، في نقطة حسان، بمحافظة ابين من ضبط ناقلة دينا تحمل مواد عسكرية لوجستية وتم نقلها الى معسكر القوات الخاصة بابين. وقال المركز الاعلامي لقوات الامن الخاصة بالمحافظة أنه اتضح بعد تفتيش الحمولة انها تحوي مواد عسكرية لوجستية من اجهزة اتصالات وموادم بث لاسلكية واجهزة لطائرات مسيرة، وبعد التحقيق تبين ان هذة المواد كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي. وكانت قوات الامن الخاصة ضبطت دينا تحمل ادوية غير مرخصة وكذلك مواد سامة ومواد مشتعلة تستخدم في التصنيع العسكري.



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