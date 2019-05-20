شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : إصابة هذا القيادي الذي أرعب الحوثيين في معركة قطع النفس ..الأسم وصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اصيب اليوم القيادي صامدالمنصوب سناح. بمحافظة الضالع اثر تعرضه لإصابات في اجزاء من جسمه اثناء تصديه لعمليات تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة باجه منطقة حجر. في معركة قطع النفس.
وقالت المصادر ان القيادي في المقاومة الجنوبية وقائد قوات الطوارئ في العاصمة عدن صامد لم يبقى في عدن وتوجه الى الضالع وقاتل في الخطوط الأمامية بالجبهه منذ بداية المعركة.
وبحسب المصادر انه تم نقله الى احد مشافي عدن الا انه تعهد بالعودة لمواجهة مليشيا الحوثي.
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