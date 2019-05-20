شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طاريء في مواقف الأمم المتحدة المتخاذلة حيال الحوثيين ..مسؤول أممى رفيع يُهين الجماعة ويوجه لها تحذيراً"اخيراً"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اليوم الإثنين 20 مايو 2019م، بعض القيادات الحوثية بسرقة المساعدات الإغاثية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، ووصفهم بأنهم "تجار حروب" و"لصوص" و"بلاطجه".

وأشار بزلي إلى وجود صراع داخل الحركة الحوثية حول مسألة توزيع المساعدات الغذائية، لافتا إلى أنها لا تسمح للبرنامج بتوزيع المساعدات في بعض المناطق التي تسيطر عليه.

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وأضاف مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في لقاء مباشر على شبكة سي ان ان، اليوم الاثنين: إن الأبرياء يموتون جوعا في اليمن بسبب تحويل المساعدات الغذائية الإغاثية من قبل بعض الحوثيين.

وحذر من أن البرنامج الأغذية العالمي قد يضطر إلى تعليق أنشطته في مناطق معينة من اليمن إذا لم يتوقف الحوثيون عن سرقة المساعدات الإغاثية.

وكان برنامج الأغذية العالمي أصدر بيانا مطلع العام الجاري قال فيه إنه يمتلك أدلة تثبت نقل المساعدات الغذائية بطريقة غير مشروعة وبيعها في مناطق خاضعة لميليشيات الحوثيين، واتهم مليشيات الحوثي -في عبارات شديد اللهجة- بسرقة تلك المساعدات وأورد تصريحا للمدير التنفيذي للبرنامج قال فيه إن "الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجوعى في اليمن".