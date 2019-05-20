شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي : أتمنى من المدنيين في صنعاء المغادرة إلى الارياف فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الإعلامي بفضائية أبوظبي، عادل اليافعي، إنه " كرر حديثه في اكثر من مرة أن الحوثة هم كبش الفداء لإيران".

وقال في سياق تغريدة له عبر ، تويتر، "وهم أي المليشيات الحوثية بإطلاقهم الصواريخ على المملكة اليوم على مرأى ومسمع العالم الذي يراقب بحذر وخوف ما سيجري خلال الايام المقبلة، يقولون ها نحن ذَا ونتحداكم وسنضرب ونرى ردكم !! .

مختتماً تغريدته بالقول أتمنى من المدنيين في صنعاء المغادرة إلى الارياف فورًا".

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