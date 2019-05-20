شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت الطلاق من زوجها المسجون .. وحينما ذهبت لزيارته في السجن كانت المفاجأة الصادمة .. شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت امرأة خليجية في الإمارات الطلاق من زوجها خلال وجوده في السجن، ثم فوجئت بالزوج يرفع عليها دعوى قضائية يتهمها بالخيانة الزوجية.

وتفصيلا: قالت الزوجة أمام الهيئة القضائية في محكمة استئناف الفجيرة، إنها رفعت دعوى طلاق من زوجها (خليجي) أثناء وجوده في السجن لقضاء فترة محكوميته، متابعة أن الزوج طلب منها زيارته قبل أن يوافق على تطليقها وأثناء الزيارة فوجئت به يخبرها بأنها على علاقة بغيره لذلك ترغب في الطلاق، وظل يلح عليها ويستفزها من أجل الاعتراف بالخيانة وفقاً لموقع الإمارات اليوم.

Advertisements

​وأضافت الزوجة أمام المحكمة «لم أستطع تمالك نفسي من الغضب، وقلت له: (إنني وإن خنته ليس له أي علاقة بي)، ما جعله يتمسك بهذه الجملة كدليل على خيانتي له، وأنا أقسم أمام الهيئة أنني صنت العشرة وحفظت الميثاق الغليظ الذي بيننا، ولم أقم بأي تجاوزات حتى خلال فترة محكوميته في السجن».

من جهتها أوضحت المحامية الموكلة عن الزوجة أنه لا يوجد أي دليل مادي يثبت خيانة الزوجة، فقط مجرد شهادة من خطيبة الزوج تقول فيها إنها شاهدت سيارة غير معروفة هوية مالكها في موقف السيارات التابع لبناية سكنية يقيم فيها خطيبها وعائلته، موضحة أنها مجرد شهادة مبنية على الظنون.

وبينت أن هدف الزوج إسقاط حضانة الأبناء والإعفاء من دفع النفقات مثل مؤخر الصداق وغيره. وقضت الهيئة القضائية بتغريم الزوجة 2000 درهم غرامة على إقرارها أمام زوجها بالخيانة أثناء زيارته في السجن وقت قضاء محكوميته