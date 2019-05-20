شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تعلن يوم الاربعاء القادم اجازة رسمية بهذه المناسبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الاربعاء القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

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