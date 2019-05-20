شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...منازل عدن تغرق بمياه الأمطار فجر اليوم والسكان يستغيثون "تفاصيل أولية بالخسائر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الامطار التي من الله بها على مدينة عدن فجر اليوم الاثنين بغرق عدد منازل بكريتر وخلفت أضرار وخسائر كبيرة لاصحاب المحلات التجارية بالمدينة.

وقال مواطنون في كريتر" أن ارتفاع منسوب مياه الأمطار الى 50 سنتيمتر تسبب بدخولها إلى منازل المواطنين بحي المرسابة بالقطيع".

وأضاف المواطنون" أن السكان وجهوا نداء استغاثة للسلطة المحلية لتوفير سيارات الشفط لكن حتى اللحظة لم يحدث ولم يصل أي إغاثة".

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واكد المواطنون تعرض عدد من المحلات واصحاب البسطات الى خسائر مادية جراء غزارة الامطار.