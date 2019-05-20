شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...منازل عدن تغرق بمياه الأمطار فجر اليوم والسكان يستغيثون "تفاصيل أولية بالخسائر" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسببت الامطار التي من الله بها على مدينة عدن فجر اليوم الاثنين بغرق عدد منازل بكريتر وخلفت أضرار وخسائر كبيرة لاصحاب المحلات التجارية بالمدينة.
وقال مواطنون في كريتر" أن ارتفاع منسوب مياه الأمطار الى 50 سنتيمتر تسبب بدخولها إلى منازل المواطنين بحي المرسابة بالقطيع".
وأضاف المواطنون" أن السكان وجهوا نداء استغاثة للسلطة المحلية لتوفير سيارات الشفط لكن حتى اللحظة لم يحدث ولم يصل أي إغاثة".
واكد المواطنون تعرض عدد من المحلات واصحاب البسطات الى خسائر مادية جراء غزارة الامطار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور...منازل عدن تغرق بمياه الأمطار فجر اليوم والسكان يستغيثون "تفاصيل أولية بالخسائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.