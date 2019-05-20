شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. مرعب الحوثيين يفاجئ عبد الملك الحوثي ويصل الضالع قبل قليل وسط هروب لقيادات الحوثي .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقاتلات التحالف العربي، اليوم، غارات عدة على تجمعات ومواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع . وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية قرب معسكر العللة والحمزة غربي مديرية قعطبة ". وأضافت المصادر" أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا ، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم تابعة لها". وبحسب مصادر مطلعة أخرى " استهدفت مقاتلات التحالف العربي أطقما لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي الفاخر وسليم وتجمع آخر في الريبي شمالي غربي مديرية قعطبة". ووفقا للمصادر" أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدة أطقم لهم".

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