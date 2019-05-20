شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمغتربين اليمنيين...السعودية تبدأ اليوم بتطبيق هذا النظام الجديد وقيمة مخالفته كبيرة “صورة + تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة عين الحقيقة السعودية في تغريدة رصدها موقع صوت المغتربين ان نظام الرصد الالي لمخالفات عدم ربط حزام الامان للسائق والراكب سيبدأ العمل اليوم الاثنين في منطقة حائل وستكون قيمة المخالفة (150) ريال سعودي . واضافت الصحيفة ان النظام سيرصد ايضا استخدام السائق للجوال باليد اثناء القيادة وقيمة المخالفة(500) ريال يمني.

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