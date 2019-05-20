شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. اغتيال مهدي المشاط برصاصة غادرة من يحيي المداني صهر عبد الملك الحوثي وقناة المسيرة تنشر الخبر .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة ان مهدي عبدالله حسين المشاط لقى مصرعه برصاصة خاطئة من صديقه يحيى المداني.

وكشفت القناة التابعة للحوثيين ان الشاب مهدي المشاط كان مع صديقه يحيى يعبثان بالسلاح حين انطلقت رصاصة غادرة لتصيب المشاط في راسه وتصرعه على الفور.

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وبينت القناة ان صديقه يحيى انهار وتم اسعافه بعد الحادث الذي اودى بحياة صديقه مهدي البالغ من العمر 17 عاما فقط .

واعلنت القناة ان ما حدث هو امر كارثي ورفعت التعازي لأسرة المشاط.