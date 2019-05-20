شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة وصول صاروخ حوثي الى هذة المدينة السعودية فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام سعودية وناشطون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان الصاروخ الباليستي الذي اطلقته مليشيات الحوثي الموالية لايران فجر اليوم وتم اسقاطه فوق الطائف كان يستهدف “مكة المكرمة”.

Advertisements

واشارت صفحات اخبار سعودية بتويتر وناشطون سعوديون تابعهم ” يافع نيوز “ان مصادر امنية سعودية تشير الى ان الصاروخ الحوثي تم اعتراضه في سماء الطائف وكان بإتجاه قبلة المسلمين ” مكة المكرمة”.

واعلنت مصادر سعودية فجر اليوم عن اسقاط صاروخ باليستي بعيد المدى اطلقته مليشيات الحوثي الموالية لايران صوب المملكة وتم اسقاط فوق الطائف.