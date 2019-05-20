شكرا لقرائتكم خبر عن صور: الإصلاح يعترف بجريمة اقتحام ونهب واحراق منزل محافظ تعز السابق وتصفية احد اقاربه والمخلافي يوجه بالتحقيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول اعتراف رسمي لحزب الإصلاح بجريمة مليشيات الحشد الاخوانية باقتحام ونهب واحراق منزل محافظ تعز السابق الدكتور امين محمود في مديرية المسراخ وتصفية احد المختطفين من أقارب المحافظ وجه وكيل اول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي بالتحقيق العاجل بالجريمة.



ووجه الوكيل عبدالقوي المخلافي ـ قيادي إصلاحي ـ وجه برقية عاجلة إلى مدير أمن تعز طالبه بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة الاعتداء على منزل محافظة تعز السابق الدكتور أمين محمود واقتحامه ونهبه وإحراقه.

وجاء في التوجيه ـ تلقى "يمن الغد" نسخة منه ـ "من وكيل أول المحافظة الى مدير عام الشرطة رئيس الحملة الأمنية يتم سرعة تشكيل لجنة من مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بالنزول للتحقيق في حاثة اقتحام ونهب وحرق منزل محافظ تعز السابق الدكتور امين احمد محمود في مديرية المسراخ والهجوم على مبنى إدارة أمن المديرية واخذ السجين فيصل عبدالجليل محمود وتصفيته خارج اطار القانون والرفع الينا بتقرير مفصل خلال 24 ساعة.

وكانت مليشيات الحشد الشعبي أقدمت اليوم الاحد على احراق منزل محافظ تعز السابق أمين محمود في مديرية المسراخ بعد نهب محتوياته واقتحامه أمس واقدمت أيضا على اختطاف احد أقارب محمود وتصفيته بعد اقتحام السجن واختطافه منه.

وقالت مصادر "يمن الغد" إن المليشيات بعد أن قامت بتصفية أحد السجناء، واعتدت على أقارب الدكتور أمين محمود أمس (السبت) أضرمت النار اليوم (الأحد) في المنزل، والتي بقيت تشتعل حتى قبل صلاة المغرب.

ووجه محافظ تعز السابق أمين محمود، رسالة إلى رئيس الجمهورية شكا فيها من اقتحام منزله في مديرية المسراخ، والاعتداء والقتل والنهب الذي طال المنزل وبيوت أقاربه.

Advertisements

وطالب محمود رئيس الجمهورية سرعة اتخاذ الإجراء الضبطي الرادع ضد القيادات المسؤولة وإعادة الاعتبار وتحميل الجناة ومن يقف خلفهم التبعات القانونية نتاج أفعالهم الإرهابية التي تم التخطيط والإعداد لها منذ وقت سابق.. وحمل الجهات المختصة المسؤولية.

وقال محمود في رسالته ـ تلقى "يمن الغد" نسخة منها ـ :إننا إذ نعيش الأجواء الرمضانية ونعمل مع أبناء الوطن المخلصين إلى لمّ الشمل وتوحيد الجهود للانتصار للإرادة الوطنية وإنهاء الانقلاب واستعادة نظامنا الجمهوري وتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون وحماية الحقوق والممتلكات وتحقيق المواطنة المتساوية نتفاجأ يوم أمس بقيام مجاميع مدججة بمختلف الأسلحة وعلى متن أطقم وآليات عسكرية وأمنية بتطويق منزلنا الكائن في مديرية المسراخ، وهي من المديريات المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية، وإطلاق مختلف الأعيرة النارية ضد ساكنيه، وإرعاب أبناء المنطقة، ثم اقتحام المنزل بالإكراه وتخريبه ونهب كل محتوياته من أثاث وسيارات ومعدات ومقتنيات ووثائق خاصة.

وأضاف محمود، ولم تكتف تلك المجاميع المعززة حزبياً وعسكرياً بتلك الأعمال المنتهكة لحرمات المسكن والاعتبارات الرسمية، بل تجاوزت ذلك إلى ارتكاب أعمال عبثية ضد أهالينا وأقاربنا سكان المنطقة، وارتكاب أعمال خطف وقتل وتصفيات داخل مبنى إدارة ومقرات الشرطة.. في ظل صمت متعمد من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية والقيادات العسكرية.

وأشار إلى أنه على رغم التواصل المكثف من قبله مع جهات رسمية أخرى عديدة مع القيادات المسؤولة في المحافظة ومجلس الوزراء والجهات العليا إلا أن الأعمال العدوانية لم تتوقف وما زالت متواصلة وتعيش فيها المنطقة أبشع أنواع الرعب.