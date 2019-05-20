شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض باليستي حوثي في سماء منطقة "مكة المكرمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات المملكة اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم الاثنين. وتداول مغردون مقاطع فيديو لحظة اعتراض الصاروخ جهة الجزء الشرقي الشمالي من محافظة الطائف التي تتبع منطقة مكة المكرمة. ‏ويعد هذا هو الصاروخ الحوثي الثاني الذي أطلق باتجاه منطقة مكة. وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية أكثر من 200 صاروخ باليستي.

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