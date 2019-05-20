شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن قرار بتعيين ‘‘البركاني’’ في منصب جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام حوثية رسمية إن مهدي المشاط أصدر ما أسمته "قرارات جمهورية" قضت بتعيينات جديدة شملت عبدالواسع سعيد البركاني في مجلس الشورى التابع للجماعة الحوثية. حيث عين مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين في صنعاء الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:

ـ م. عبدالسلام عبدالعزيز محمد النهاري. ـ د. عبدالفتاح قاسم الجنيد. Advertisements ـ عبدالحكيم عبدالتواب اسماعيل الأموي . ـ عبدالواسع سعيد البركاني. ـ عبدالواسع عبدالله عبده العماري. ـ عزالدين ثابت عبدالله الدبعي. ـ الدكتور عبده سعد الفقيه ـ الشيخ ناصر علي الكلبي.

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