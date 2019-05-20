شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تفاصيل العثور على مواطن يمني مقتولاً بالعاصمة المصرية القاهرة “الاسم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر فجر اليوم على جثة مواطن يمني وجد مقتولاً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة ليافع نيوز ان الصحية يدعى “د.نجيب محمد طاهر” حيث عثر عليه مقتولا في شقته بميدان الساعة الطالبية مدينة فيصل.

Advertisements

وبحسب المصادر الذي تحدثث ليافع نيوز فان الانباء الاولية تشير الى ان الضحية د. نجيب طاهر استعان بعمال يحملوا معه العفش الى شقته التي اشتراها حديثاً، الا انهم قاموا بقتله ونهب ما بحوزته من اموال.

واضافت المصادر ان تحركات امنية حثيثة من قبل الامن المصري تجري حالياً لمعرفة المجرمين والقبض عليهم.