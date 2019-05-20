شكرا لقرائتكم خبر عن اول فيديو للصاروخ الذي اطلقه الحوثيين على الطائف قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الدفاع الجوية السعودية، قبل قليل، اعتراض صاروخ باليستي في سماء مدينة الطائف غرب المملكة، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية. https://twitter.com/Twitter/status/15115113027796269841613021

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