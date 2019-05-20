اليمني الذي ترك امامه الناس في مساجد المملكة ليصبح اماما في ثالث اكبر مسجد بالعالم (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - من اشهر المقرئين للقرآن الكريم بالعالم الاسلامي هو الشيخ ادريس اكبرولد بمدينة جدة بالسعودية عام 1395 هـ الموافق 1975 م وهو مواطن يمني يعمل حاليا إمام جامع الشيخ زايد من أكبر مساجد العالم، كما أمّ العديد من المساجد في المملكة العربية السعودية، فهو من أشهر القراء، وحفظ القرآن الكريم منذ صغره. درس القرآن الكريم منذ الصغر حيث بدأ أولى مراحله في مسجد التوحيد وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره وعاد والتحق بحلقات التحفيظ وهو ابن الثالثة عشر بجامع الفطاني، وحفظ القرآن الكريم خلال أربع سنوات من التحاقه بهذا الجامع وبدأ بإمامة المصلين به قرابة الثلاث سنوات، كما درس على أيدي كثير من المعلمين والمشايخ، منهم:الشيخ يوسف الأحمدي. الشيخ عبدالوهاب الظاهري _ الشيخ عبدالله القرني وغيرهم الكثير ام المسلمين في كثير من المساجد وله اكثر من ختمه وتسجيلات في اذاعات القران الكريم القنوات الفضائية حول العالم



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