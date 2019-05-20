شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو صـــــــادم عن الجنود السعوديين في الحدود مع اليمن يثير موجة غضب عارمة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو متداول لمقدم برنامج “ستاند اب كوميدي” استياء وسخط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن فيه إساءة للمصابين من الجنود المرابطين على الحدود.

وظهر في الفيديو مقدم البرنامج يتحدث خلال فعالية ترفيهية، وتطرق لما يمكن أن تقدمه الكوميديا للترفيه في أوقات الحرب، وأشار خلال حديثه للجنود المصابين الذين فقدوا أطرافهم في الحروب، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.

وقال أحد المصابين بالحد الجنوبي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين بالحد الجنوبي وبالتحديد نحن من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن، مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض”.

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وطالب عدد من الناشطين على موقع “تويتر” النيابة العامة والجهات المختصة الأخرى بالتدخل والتحقيق في الأمر ومحاسبة مقدم البرنامج على ما بدر منه من إساءة للجنود الذين يضحون بأرواحهم وأجسادهم دفاعاً عن الدين والوطن.