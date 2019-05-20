شكرا لقرائتكم خبر عن اثنان من قيادات الحزام الأمني في الجنوب يعلنان استقالتهما والسبب صادم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر صحفية وأخرى محلية إن قائدي قوات "الحزام الأمني" في المنطقة الوسطى، وقطاع شقرة الخبر، شرقي وجنوبي شرق محافظة أبين، جنوبي البلاد، قدما استقالتهما نتيجة لما قالا إنهُ نتيجة خذلان التحالف للقوات الأمنية في المنطقة الوسطى.

وبحسب رسالتي الاستقالة قال المقدم علي عوض المحوري قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في مديريات لودر ومودية والوضيع، والمقدم علي المسهرج قائد قطاع شقرة والخبر إن قيادة قوات التحالف، وقيادة الحزام الأمني في أبين تتجاهل الوضع ولم تقدم الدعم اللازم لقطاع الحزام الأمني في المنطقتين اللتين تعدان معقلاً و منطلقاً لأخطر عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين الساحلية (جنوب اليمن).

وأشار المحوري والمسهرج إلى إن قواتهما نجحت في تثبيت الأمن في المنطقتين المضطربتين، ونجحتا في محاربة تنظيمي القاعدة وداعش بإمكانيات بسيطة، بينما يتجاهل التحالف دعمهما.