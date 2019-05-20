شكرا لقرائتكم خبر عن أسر قيادي حوثي كبير في الضالع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة في المقاومة الجنوبية ان. قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في محافظة الضالع تمكنوا اليوم الأحد من أسر قيادي حوثي كبير.

وأوضحت المصادر أنه بعملية نوعية تم إستدراج القيادي الحوثي عبدالرحمن المسعدي المكنى بأبو فياض الدماري.



وقالت المصادر أن القيادي الحوثي قائد جبهة تورصة الأزارق الحدودية مع ماوية تعز لدى ، لافتا إلى أن العملية تمت بمساعدة من رجال القبائل في المنطقة.