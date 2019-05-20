شكرا لقرائتكم خبر عن أسر قيادي حوثي كبير في الضالع (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة في المقاومة الجنوبية ان. قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في محافظة الضالع تمكنوا اليوم الأحد من أسر قيادي حوثي كبير.
وأوضحت المصادر أنه بعملية نوعية تم إستدراج القيادي الحوثي عبدالرحمن المسعدي المكنى بأبو فياض الدماري.
وقالت المصادر أن القيادي الحوثي قائد جبهة تورصة الأزارق الحدودية مع ماوية تعز لدى ، لافتا إلى أن العملية تمت بمساعدة من رجال القبائل في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسر قيادي حوثي كبير في الضالع (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.