شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سقوط عدد من الجنود في انقلاب جنوب اليمن وهذا مصير المحافظ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المكتب الإعلامي لديوان السلطة المحلية بمحافظة أبين إصابة عدد من الجنود في انقلاب طقم عسكري.

وقال المكتب في بيان ـ "انقلاب أحد الأطقم العسكرية لمحافظ محافظة أبين وهم في طريقهم إلى أبين وأصيب عدد من جنود الحراسة بكسور".

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وأضاف البيان" المحافظ بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث مروري كما روج في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. وقد عقد أمسية رمضانية مع قطاع الشباب والرياضة مساء اليوم في قصر السمة بمدينة الكود".

صادر عن اعلام ديوان السلطة المحلية بمحافظة أبين