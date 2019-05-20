شبوة: جنود ينصبون قطاع للناقلات المتجهة إلى مأرب للمطالبة بصرف رواتبهم

نصب جنود تابعون لمحور عتق قطاع للناقلات والشاحنات المتجهة إلى محافظة مأرب في المدخل الغربي لمدينة عتق مركز محافظة شبوة، مطالبين بصرف مرتباتهم.

وقال مراسل يمن شباب نت إن مئات الشاحنات والناقلات توقفت وسط مدينة عتق عقب سماع سائقيها بوجود قطاع في الطريق لمنع مرور السيارات الكبيرة.

وقال مصدر في محور عتق لـ"يمن شباب نت" إن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة قامت بخصم نسبة معينة من مرتبات جنود المحور والمحاور الأخرى الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل قيادة المحور وعدم استلامها الرواتب.

وأضاف أن قيادة المحور قامت في وقت سابق برفع قطاعين قام بها مجندين من منتسبي المحور على أمل حل الإشكالية مع قيادة المنطقة ولكن للأسف لم يتم حل تلك الإشكالية مما اضطر عدد من الجنود للعودة لإقامة القطاع كأحد وسائل الضغط.

وأشار المصدر إلى أن الراتب المزمع صرفه هو راتب أشهر "يوليو -أغسطس -سبتمبر" 2018م.

