إب..قتلى وجرحى في قضايا ثأر بمديرية يريم

قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرين في حوادث أمنية منفصلة في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية ، إن اشتباكات مسلحة بين أسرتين في مديرية يريم على خلفية قضايا ثأر، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في قرية الدخلة.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات دارت بين مسلحين من "بيت المناري" و" بني سعد حسن" الليلة الماضية في تجدد لمعارك الثأر بين الجانبين.



في غضون ذلك قتل مواطن بمنطقة الصناعي بمديرية حبيش شمال إب، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.



وبحسب المصادر فإن القتيل يدعى "همدان مرشد المرغمي" وقتل من قبل مسلح في خلافات شخصية.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية والانتهاكات الأمنية، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تحكم سيطرتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.

