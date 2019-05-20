بعد فشلهم بإختطافة.. ميليشيا الحوثي تقتل ضابط في حزم العدين بإب

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على تصفية ضابط في القوات الحكومية واختطاف 3 آخرين في محافظة إب، وسط اليمن.

وكشفت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت" قيام مسلحين حوثيين باقتحام منزل الرائد" عبده قايد شعلان الشعوري " وقتله في منزله الكائن بعزلة الأحكوم في مديرية حزم العدين، بعد فشل اختطافه في عدة محاولات.

وبحسب المصادر فإن المليشيات استغلت خلافاً نشب بين الرائد الشعوري و أقاربه على خلفية خلاف على أراضي وقامت بتصفيته.

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وأتهم مقربون من المجني عليه كلاً من وكيل محافظة إب في سلطات الحوثيين الشيخ "جمال الحميري"، و الشيخ "علي قائد حميد الرهش" بالوقوف وراء تصفيته.

وكان الجندي المقتول أحد أفراد القوات الحكومية التابعة لمحور إب في مأرب.

في غضون ذلك اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية ، ثلاثة مواطنين في مديرية المخادر بتهمة الالتحاق بالجيش الوطني.

وتمارس مليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكات واسعة ضد كل الفئات المجتمعية في المحافظة وتعتبر التأييد للشرعية أو العمل في صفوفها جريمة ترتكب على ضوئها كل الجرائم والانتهاكات في محافظة إب الخاضعة لسلطاتها.

