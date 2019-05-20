شكرا لقرائتكم خبر عن مع ساعات الفجر الاولى .. مقتل شقيقين وسط العاصمة صنعاء ذبحا بالساطور ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة وتسترها على عصابات النهب والقتل، وانعدام الرقابة والقانون فيها.



مصادر محلية أكدت أن شقيقين من عائلة المراني قتلا غدرا، في حي الشوكاني بمديرية معين وسط العاصمة أثناء ذهابهما لصلاة الفجر.



وأفادت المصادر أنه نشب شجار بين المغدورين وأبناء عمهم، الذي قام بنصب كمين لهم أثناء ذهابهم لصلاة الفجر، وقام بقتلهم بآلة حادة"ساطور".



يذكر أن حوادث القتل أصبحت في العاصمة صنعاء شبه يوميه دون حسيب أو رقيب، وارتفعت حوادث القتل في رمضان بنسب كبيره نتيجة للانفلات الأمنى الذي تشهده العاصمة، وانتشار العصابات وحمايتها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية .

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