شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات طارئة وتفاصيل حاسمة الان من الضالع .. الحوثي يفتح جبهة جديدة لأول مرة والمقاومة تحرر مريس بالكامل وتبدأ الزحف وأسر أبرز القيادات والطيران يتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر بمحافظة الضالع عن رئيس أركان حرب محور إب قائد جبهات #الضالع ـ إب العميد عبدالله مزاحم أن القوات المشتركة والمقاومة وأبناء مريس تمكنوا من تحرير آخر معاقل المليشيا بمديرية #مريس بمشاركة واسعة لطيران التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية "أن طائرات التحالف العربي استهدفت اليوم الأحد 19 مايو/أيار 2019، تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في الريبي والفاخر وحمر السادة ومشارف العللة شمالي قعطبة والضالع، ودمرت تعزيزات وآليات وقتل وأصيب عدد كبير من الحوثيين".

وفي سياق متصل تمكنت القوات الجنوبية من أسر القيادي الحوثي ابو فياض في جبهة تورصة بالازارق فيما استشهد احد الجنود خلال المواجهات.. فيما قالت مصادر ميدانية أخرى لـ"يمن الغد": أن الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية ورجال القبائل تمكنوا ظهر اليوم بعملية استدراج ناجحة من أسر القيادي الحوثي عبدالرحمن المسعدي "ابو فياض" الذماري في جبهة تورصة الحدودية مع ماوية تعز"، بالتزامن مع ‏احتدام المواجهات منذ الساعة العاشرة صباحاً في حدود قرية باجة مع دار السيد.

وفي جبهة حجر شنت مليشيات الحوثي الانقلابية اشرس هجوم بعد كسرها وهزيمتها في قعطبة وضواحيها وشنت المليشيات هجمات متتالية منذ ساعات الفجر الاولى اليوم وحتى المساء والمقاومة الجنوبية تصد الهجمات وتكبد المليشيات خسائر كبيرة ابتداء من العبارى ثم السقطي حبيل الفلاح الريبي ولا زالت المعارك على اشدها في جبهة باجة التي هاجمها الحوثي لأول مرة بعد ان تسلل افراد من الميليشيات الى احواش المياه حبيل باجة.

وقالت مصادر "يمن الغد": أن مليشيات الحوثي الإرهابية تنتحر وتقاتل باستماتة مفرطة في محاولة لتحقيق أي نصر ولو وهمي لعرضه في وسائل إعلامها بغرض إحياء المعنوية المتهالكة في نفسية المليشيات بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها على يد قبل ابطال الحزام الامني والمقاومة الجنوبية والقوات المشتركة.

إلى ذلك أحرقت ‏مدفعية ‎القوات المشتركة والعمالقة عربة بي ام بي لمليشيا الحوثي بمنطقة حمر شمال قعطبة.

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وفي سياق متصل استهدفت غارات لطائرات التحالف العربي، الأحد 19 مايو/أيار 2019، تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية (ذراع إيران في اليمن) في الريبي والفاخر وحمر السادة ومشارف العللة شمالي قعطبة والضالع، ودمرت الغارات تعزيزات وآليات وقتل وأصيب عدد كبير من الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري ميداني، مصرع وجرح العشرات بمنطقة الفاخر باتجاه قعطبة وتدمير عدد من الأطقم العسكرية والآليات بقصف لمقاتلات التحالف، وتصاعدت سحابة سوداء كثيفة من موقع الاستهداف عن احتراق آليات وتفجر أسلحة.

وقامت المليشيات بقطع الطريق العام بالقرب من مبنى إدارة أمن الفاخر بعد القصف الجوي الليلة الماضية حتى ساعات الصباح الأولى.

وتصاعدت ألسنة الدخان بعد قصف تمركزات للمليشيات في حُمر السادة في ساعات الصباح الأولى.

كما استهدف الطيران، فجر الأحد، موقع المليشيا الحوثية في تلة تطل على معسكر العللة.

وشن الطيران، فجر الأحد، غارات خلال منطقة الريبي شمال غربي قعطبة استهدفت مدرسة المنطقة التي حولتها المليشيا إلى موقع وتجمع عسكري، بعد تلقي معلومات بتواجد مجاميع حوثية داخل المبنى.