شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية للفنان ‘‘صلاح الوافي’’ في مسلسل ‘‘غربة البن’’ شاهد ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الكاتبة والأديبة اليمنية أروى الشميري ان مسلسل غربة البن مسروق من مجموعتها القصصية غربة الضياع .

واشارت الشميري الى أن مدير مكتب الثقافة في تعز عبدالخالق سيف سبق ومنعها من عرض مجموعتها القصصية غربة الضياع في معرض الكتاب 2019 , لانه سرق فكرتها .

وقالت اروى الشميري : رغم ان مجموعتي القصصية مرخصة من مكتب الثقافة منذ 2014 و رغم تنسيقي مع مدير متجر بوك تايم الاستاذ توفيق العلوي قبل بدء المعرض باسبوع و الذي وافق و رحب بعرض مجموعتي القصصية و قبل المعرض بيوم اخترت مكان عرض مجموعتي القصصية لاتفاجا في يوم افتتاح المعرض بمنعي من قبل مدير مكتب الثقافه المدعو عبدالخالق سيف من عرض مجموعتي القصصية و امر الامن ان يسحبوها.

واضافت : رفعت ضده قضيه في المحكمه و تم الامر بالسماح لي بالعرض بامر المحكمة لكنه رفض الامر رغم توقيعه على استلام الامر .

وأكدت انها لن اسكت عن هذه السرقة الأدبية خصوصا و انه لايوجد مؤلف لمسلسل غربة البن التي تعرضه قناة " يمن شباب" و انما مجرد افكار تمت سرقتها من مجموعتها القصصية (غربة الضياع) . وكتب الشميري في منشورها على صفحتها بالفيس بوك : من سرقوا فكرة مجموعتي القصصية هم: الاصلاحي صلاح الوافي (ممثل و منتج يملك شركة الوافي للانتاج الفني) - الاصلاحي وسيم القرشي (مدير قناة يمن شباب) - المتمصلح عبدالخالق سيف (مدير مكتب الثقافة تعز) .



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