شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تطيح بوزير متحوث و" المشاط " يصدر قرار بتعيين بديل له ( الأسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد 19 مايو 2019 م قرارا قضى بإقالة وزير الخدمة المدنية في حكومتها الغير معترف بها دوليا المدعوا - طلال عقلان .

وذكرت وكالة «سبأ» الحوثية على ان مايسمى"رئيس المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط ،أصدر قرارا نص بتعيين المدعوا إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات وذلك خلفا للوزير المتحوث طلال عقلان.

يُشار الى ان الوزير الحوثي المُقال -طلال عقلان- هو وزير متحوث لا ينتمي الى الاسرة المقربة من زعيم المليشيات المدعو عبد الملك الحوثي وهو ما تعتبرة المليشيات الحوثية اختراقا، مخلا بسلطتها الطائفية القائمة على نوعية السلالة .