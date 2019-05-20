شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تم إستبعاد أهم وزير بالشرعية ونسف كل الجهود الذي بذلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في 3 أبريل 2018 إلتقى وزير الخارجية اليمني السابق عبد الملك المخلافي بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي عُين حينها بديلاً عن المبعوث اسماعيل ولد الشيخ الذي استبعد بطلب من الحوثيين وحينها كان الاخ الوزير المخلافي واضحاً واقفل أمام المبعوث الدولي كل أبواب التنازلات التي يطمح لها.

وحينها نشر هذا الخبر الذي نعيد نشره هنا والذي جعل المؤامرة تنطلق لإزاحة الوزير الذي يحمل قضية وأمين عليها وتسليمها لمن تربى في حضن الامريكان واروقة الأمم المتحدة وسماسرتها.

وكانت النتيجة هو مايجري الآن من إنهزام وضياع كامل لتاريخ شعبنا في معاناة مستمرة تنتظر الوهم.

نص الخبر…

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المخلافي: السلام ممكن لو نفذ الحوثي هذه الخطوات

المصدر: العربية.نت- إسلام سيف

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الثلاثاء، إن السلام في بلاده “ممكن التحقيق” إذا جرى الالتزام بمرجعيات الحل التي نصت عليها القرارات الأممية، وتم البناء على ما تحقق في مشاورات الكويت.

واشترط المخلافي أثناء لقائه في جنيف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، التزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ مجموعة من الخطوات الأساسية لبناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسراً، وإنهاء حصار المدن وفي المقدمة مدينة تعز، ووقف إطلاق الصواريخ .