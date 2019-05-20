شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انهيار الريال اليمني امام الريال السعودي والدولار اليوم (الاسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم. سعر صرف العملات حتى الان في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م الشراء البيع

الدولار الامريكي 536 543

الريال السعودي 143 144

الدرهم الاماراتي 145 146

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