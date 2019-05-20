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استمرار انهيار الريال اليمني امام الريال السعودي والدولار اليوم (الاسعار)

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عدن - ياسمين التهامي - تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم.

سعر صرف العملات حتى الان في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م 

              الشراء  البيع 
الدولار الامريكي     536    543
الريال السعودي   143    144
الدرهم الاماراتي  145   146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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