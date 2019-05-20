مارب تغرق وحالة رعب وستنفار تعم المكان "ماذا يحدث؟" ... (شـاهد صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت منازل مئات الأسر النازحة في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب للغرق والدمار والجرف، من جراء مياه سيول الأمطار الغزيرة التي أغرقت المحافظة أمس السبت، في ظل تجاهل السلطات المحلية.

وقال الناشط علي العقبي، وهو من سكان محافظة مأرب: "الأسر النازحة في مخيم الجفينة تعيش أوضاعاً إنسانية بالغة السوء بسبب غرق منازلهم المبنية من الطين والصفيح والخيام، بمياه سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس السبت".



وأوضح العقبي أن إجمالي عدد الأسر القاطنة في المخيم يبلغ 3200 أسرة بعدد أفراد نحو 13 ألف نازح، غالبيتهم من محافظات صنعاء، والحديدة، والمحويت، وريمة.

ولفت إلى أن الأسر المتضررة بحاجة ماسّة إلى مساعدات إيوائية عاجلة لإنقاذهم، بالإضافة إلى إنشاء طريق جديدة للمخيم، بعد أن دمرت السيول الطريق الحالية.

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وبحسب الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن، فإن إجمالي عدد النازحين داخل البلاد عام 2018، بلغ 3 ملايين و850 ألف شخص، بزيادة مليون و500 ألف شخص عن 2017، منهم 859 ألفاً في محافظة مأرب (شرق) وحدها.

العربي الجديد