شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حوثي جديد بشان قعطبة يكشف عن المساحة التي يسيطر عليها في المدينة . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الحوثيين ان مسلحيه يسيطرون حاليا على أكثر من 70% من مدينة قعطبة.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، نقلا عن مصدر عسكري قوله انه تم تحرير أجزاء واسعة من مدينة قعطبة بعميلة هجومية بالتعاون مع المواطنين.

وكان الجيش اليمني اعلن صباح الجمعة استكمال تحرير مدينة قعطبة من مليشيا الحوثي بشكل كامل، وعادت الحياة اليها بشكل طبيعي.



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