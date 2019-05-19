شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سياسي جنوبي يؤكد: (أحمد علي عبدالله صالح) رئيساً لليمن في صنعاء .. وإزاحة محسن وهادي والحوثي من المشهد اليمني بأكمله.. مستجدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي عن مقترحات يتم تناقشها للمرحلة القادمة في اليمن .

وقال السياسي جابر محمد ان هناك الكثير من المقترحات التي تطرح وتناقش على الورق واحدة من هذه المقترحات وهي تشكيل حكومتين شمالية وجنوبية.

Advertisements

وقال ان الاسماء المطروحة في حكومة الجنوب المرشحين لها هم امين عام المجلس الانتقالي احمد حامد لملس ووزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومستشار رئيس الجمهورية احمد صالح العيسي .

وأضاف جابر ان الحكومة الشمالية والمرشحين لها هم احمد علي عبدالله صالح ورشاد العليمي وسلطان البركاني .

وأشار ان هؤلاء المذكورين في الحكومتين جميعهم ينتمون الى حزب المؤتمر .