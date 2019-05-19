شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تأخر وجبة الافطار.. شخص يقتل زوجته رمياً بالرصاص في تعز "تفاصيل الحادثة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة تعز، الأحد 19 مايو /أيار 2019، إن زوجاً أقدم على قتل زوجته في مديرية مقبنة رمياً بالرصاص وإصابة شقيقتها بجروح بالغة بعد تأخير تقديم وجبة العشاء.

وبينت المصادر أن المدعو محمود عبدالله الشميري من قرية الخذلة عزلة أخدوع أسفل مديرية مقبنة، قتل زوجته بإستخدام سلاح الكلاشينكوف وجرح أختها بعد أن تأخر تقديم وجبة العشاء.

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وأكدت المصادر، أن الزوجة المدعوه تيسير عبدالواسع المشهري (30 عاما) فارقت الحياة بعد تلقيها عدداً من الرصاصات، فيما واختها التى تدعى عواطف (38 عاما) ترقد الان في العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة القاعدة بمحافظة اب وحالتها خطيرة.

وأضافت المصادر، إن الجاني هارب من العدالة وما يزال يهدد والد المجنى عليهما بالتصفية إن تكلم بالقضية.

يذكر ان الضحية تيسير المشهري كانت حامل في الشهر السادس ولم يراع المجرم حتى الجنين في بطن امه.