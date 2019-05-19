شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات الجنوبية تشتبك بشكل مباشر مع كتائب الحسين وتحقق انتصارات ساحقة وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل مباشرة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سيطرت القوات المسلحة الجنوبية قبل ساعات، على منطقة المقلب حيث تشتبك مع وحدات كتائب الحسين الحوثية، بالقرب من بلدة دار السيّد غرب مديرية قعطبة.
وخاضت القوات الجنوبية اليوم الأحد أشرس معركة في جبهة حَجْر ـ باجة ـ الجُب بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد كتائب الحسين الحوثية شمال غرب الضالع.
وتواصل القوات المسلحة الجنوبية دحر مليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات شمال الضالع حيث استطاعت مؤخرا من تحرير مدينة قطبعة .
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