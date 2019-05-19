شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي : معركة قعطبة تصب في صالح جماعة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السياسي اليمني عبدالناصر المودع بأن معركة قعطبة في مجملها تصب في صالح جماعة الحوثيين .

وقال في سلسلة تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، ‏معركة قعطبة في مجملها تصب في صالح الحوثيين بغض النظر عن من يسيطر على قعطبة؛ .

وأضاف الهدف الاستراتيجي للحوثي تفريغ هذه المنطقة من أي قوات تتبع الجمهورية اليمنية، كما كان في السابق، وأن يصبح هو المسيطرعلى المناطق الشمالية في مقابل أن تكون القوة في الجهة المقابلة انفصالية "

ومضى يقول ‏فبعد أن دمر الحوثيين القوات التي كانت تسيطر على المنطقة، والتي كانت في معظمها من الشماليين، ضمن الحوثي بأنه لن يحدث تقدم في هذه المنطقة تجاه الشمال؛ فالقوات الانفصالية ليس لها مصلحة أو قدرة على التوغل في الشمال.

مختتماً تغريداته بالقول ‏ويلتقي الحوثي في ذلك مع الانفصاليين والذين يفضلون بأن يكون الحوثي هو المسيطر على كل مناطق الشمال كي يحصلوا على الدعم العسكري والمالي بحجة مواجهة الحوثي وكذلك خلق أمر واقع يحلمون بأنه سيسهل لهم عملية الانفصال، والنتيجة أن الانفصاليين والحوثيين هم حلفا موضوعيين وإن تقاتلوا.