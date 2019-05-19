شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع بدء انتشار القوات الأمريكية ...حدث مرعب في مدينة الخبر السعودية والحرائق تشتعل والدفاع المدني يتدخل "تفاصيل + صور + فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع، اليوم الأحد، حريقًا هائلًا في الخيمة الرمضانية عند برج أجدان بكورنيش الخبر.

ووثّق مقطع فيديو، الحريق الذي نشب في مساحة كبيرة من الخيمة، إضافة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة على إثره.

من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني بالخبر، إخماد الحريق دون أي إصابات.

Advertisements

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا