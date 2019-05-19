شكرا لقرائتكم خبر عن باسندوة : الحوثيون يخزنون السلاح بين المدنيين وجريمة سعوان جريمة حوثية بامتياز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الكاتبة السياسية، وسام باسندوة، إن جريمة سعوان جريمة حوثية بامتياز والحوثيين يخزنون السلاح بين المدنيين.

وقالت باسندوة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، " أقرت تحقيقات هيومان رايتس بمسؤلية الميليشيا الحوثية عن جريمة مدرسة سعوان التي راح ضحيتها ١٥ طفلا وأصيب ١٠٠ بسبب انفجار في مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي ".

وأضافت "واجبنا أن نذكر بأن جريمة سعوان جريمة حوثية بامتياز والحوثيين يخزنون السلاح بين المدنيين ويعرضونهم لكل خطر ولن ننسى ولن ننجر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسندوة : الحوثيون يخزنون السلاح بين المدنيين وجريمة سعوان جريمة حوثية بامتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.