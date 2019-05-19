عاجل :بمساندة طيران التحالف...الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة وحاسمة في هذه المحافظة الشمالية

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عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، تقدمات جديدة وتحرير عدة قرى في محافظة حجّة، شمالي غرب البلاد.
ونفذت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع المليشيا تمكنت من خلاله تحرير قرى الحمراء والهَلّه والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.
وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.
واستهدفت الغارات منطقتي سليم والعلله الواقعتين شمال مدينة قعطبة بالمحافظة، قتل فيها القياديان الحوثيان إبراهيم صالح العنسي ومحمد السنحاني.
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