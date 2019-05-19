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أكبر هبوط لسعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى .. تحديث من محلات الصرافة مساء الأحد

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عدن - ياسمين التهامي - تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم الأحد.

سعر صرف العملات حتى مساء اليوم الأحد في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م

 

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تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم الأحد.

سعر صرف العملات حتى مساء اليوم الأحد في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م

 

                       الشراء  البيع 
الدولار الامريكي     536    543
الريال السعودي   143    144
الدرهم الاماراتي  145   146 

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