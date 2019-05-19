شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر هبوط لسعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى .. تحديث من محلات الصرافة مساء الأحد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم الأحد.
سعر صرف العملات حتى مساء اليوم الأحد في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م
تراجع وانهيار كبير لسعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملات اليوم الأحد.
سعر صرف العملات حتى مساء اليوم الأحد في العاصمة اليمنية، صنعاء، الموافق 19 مايو 2019م
الشراء البيع
الدولار الامريكي 536 543
الريال السعودي 143 144
الدرهم الاماراتي 145 146
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