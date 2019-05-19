شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان طالب ببناء جدار عازل مع اليمن...فنان مصري شهير يمسح بسفيه السعودية “الجبرين” الارض ويعلمه درس في الاخلاق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ممثل مصري هجوما لاذعا على شاعر واديب سعودي دعا لإقامة جدار عازل مع اليمن

وقال الفنان والاعلامي المصري الكبير اشرف سرحان:أسوأ مافي الحياة هذا الحشرة القذر الحقير… لا يعرف معني الجيرة .

واضاف:الزبالة أساء لأهل بلده ورجالها في المقام الأول. ثم واهل البلد الجار.

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واختتم: الجاهل لا يعرف إن اليمن لها ركن في الكعبة… ونجم في السماء…وانها حضارة أولى في تاريخ العالم.. . هو لايعرف انه سافل وللسفالة تاريخ أيضا… وهذه مصيبة كبرى.

وكان الاديب والشاعر عبدالله علي الجبرين قال بوقت سابق :أسوأ مافي هذه الحياة أن تبتلى #بجار فقير وجاهل وحاقد ومريض نفسياً وسلوكياً، ومهما بذلت من جهد وأنفقت من مال من أجل تعليمه وعلاجه وتطويره فلن تفلح، وهذا هو حالنا مع #اليمن ،ليس من علاج لإتقاء شره سوى إقامة ، جدار على طول الحدود مراقب بالكمرات وابراج المراقبة وعزله تماماً.

ولقي رد الممثل المصري اشرف سرحان استحسان اليمنيين الذين اكدوا بان ذلك ليس بغريب على مصر وشعبها المضياف الذي استقبل اليمنيين بصدر رحب دون اي تمييز وعنصرية وعاملهم وكانهم اصحاب الدار وليسوا ضيوفا.