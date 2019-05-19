شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر مواطنيها لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت غرفة الرياض السعوديين من السياحة في تركيا بسبب ما قالت انه يعانيه السياح السعوديين من مضايقات أمنيه وحالات النصب والاحتيال. ودعت الغرفة الراغبين في السياحة خارج المملكة الى اختيار الوجهات والدول الأمنة التي تحرص على تسهيل وحماية السياح وتحفظ لهم حقوقهم. كما حذرت غرفة الرياض من الاستثمار بـ تركيا في الوقت الحالي، والاستفادة من الفرص المتاحة سواء في السوق المحلي او في الدول الشقيقة والصديقة التي تتمتع بأوضاع اقتصادية وامنية مستقرة وتحرص على جذب الاستثمارات السعودية. .

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