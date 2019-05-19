شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تأخر وجبة العشاء.. شخص يقتل زوجته رمياً بالرصاص في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة تعز، الأحد 19 مايو /أيار 2019، إن زوجاً أقدم على قتل زوجته في مديرية مقبنة رمياً بالرصاص وإصابة شقيقتها بجروح بالغة بعد تأخير تقديم وجبة العشاء.

وبينت المصادر ، أن المدعو (م ،ع، الشميري) من قرية الخذلة عزلة أخدوع أسفل مديرية مقبنة، قتل زوجته وجرح أختها بعد أن تأخر تقديم وجبة العشاء.

وأكدت المصادر، أن الزوجة "ت، ع، ش" فارقت الحياة بعد تلقيها عدداً من الرصاصات بينما ترقد أختها في العناية المركزة بأحد مشافي محافظة إب.

وأضافت المصادر، إن الجاني هارب من العدالة وما يزال يهدد والد المجنى عليهما بالتصفية إن تكلم بالقضية.