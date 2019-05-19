شكرا لقرائتكم خبر عن إستياء يمني وعربي كبير على خلفية هجوم شاعر سعودي على اليمن واليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشاعر السعودي، عبدالله علي الجبرین، إلى إقامة جدار عازل بین الیمن والسعودیة. وقال الجبرین في تغریدة لھ على تویتر لاقت استیاء كبیر في الوسطین الیمني والعربي "أسوأ مافي ھذه الحیاة أن تبتلى بجار فقیر وجاھل وحاقد ومریض نفسیاً وسلوكیاً، ومھما بذلت من جھد وأنفقت من مال من أجل تعلیمھ وعلاجھ وتطویره فلن تفلح". وأضاف: وھذا ھو حالنا مع الیمن ،لیس من علاج لاتقاء شره سوى إقامة ، جدار على . طول الحدود مراقب بالكمرات وابراج المراقبة وعزلھ تماماً وتفاعل المئات من الیمنیین مع المنشور الذین عبروا عن سخطھم ورفضھم المطلق للإساءات التي أقدم علیھا الأدیب السعودي. هل يخطط الحوثي لاغتيال ياسين سعيد نعمان



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